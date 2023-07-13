​Глава РПЛ заявил об улучшении системы фиксации дисквалификаций

«Пари НН» весной получил техническое поражение за матч против «Торпедо». Причиной стало появление на поле Ярослава Михайлова – он должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. «Пари НН» не заметил карточки, которые игрок получил в начале сезона в низшем дивизионе.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, были приняты определённые меры, чтобы избежать таких ситуаций в будущем.

«Совместно с РФС и ФНЛ предприняли ряд определенных технических и организационных вопросов, чтобы избежать повторения случая Михайлова», - сказал Алаев ТАСС.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.