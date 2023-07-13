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Агент рассказал, что у Мирзова есть варианты за границей

13 Июля 2023 • 13:27 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру за границей. Об этом рассказал его представитель Александр Клюев.

«Как только будет ясность - вы сразу узнаете. Есть несколько предложений. Ведем диалог. Из-за границы тоже есть предложения. Как только будет конкретика, сообщим», - рассказал футбольный агент в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Мирзова были подмосковные «Химки». За эту команду он провел 27 поединков в прошлом сезоне, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами. По окончании сезона у Резиуана истек контракт с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Резиуан Мирзов Александр Клюев
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