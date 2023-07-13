​Клуб Бундеслиги положил глаз на Тикнизяна из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», интерес к 24-летнему футболисту проявил немецкий «Вольфсбург».

Отмечается, что «Вольфсбург» заметил Тикнизяна в матчах сборной Армении. «Волки» как раз ищут футболиста на левый фланг обороны.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что в прошлом чемпионате Германии «Вольфсбург» занял восьмое место. Команда немного не дотянула до зоны еврокубков. Следующий сезон Бундеслиги стартует в средине августа.