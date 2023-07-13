Нигматуллин: «Гавр» - последний шанс для Кузяева заиграть в Европе»

Экс-вратарь сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о трансфере бывшего полузащитника «Зенит» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев давно хотел уехать в Европу. Ему уже 30, это довольно серьёзный возраст для таких экспериментов. «Гавр» - последний шанс для Далера заиграть в Европе», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Кузяев перешел во французский клуб на правах свободного агента. Стороны подписали двухлетний трудовой договор.

В прошлом сезоне Далер сыграл за «Зенит» 26 поединков в чемпионате России, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.