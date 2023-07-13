​Агент подтвердил, что Вендел задержался в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел действительно задержался в Бразилии. Информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста – Тьяго Рибейро.

«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств он задерживается», - сказал Рибейро, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось, что Вендел остался в Бразилии по причине смерти родственника.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Зенит» проведёт уже 15 июля. Команда Сергея Семака будет играть против ЦСКА в Суперкубке. Битву за трофей будет принимать стадион «Ак Барс Арена» в Казани.