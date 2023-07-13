​ФИФА раскрыла суммы выплат клубам из России за участие игроков на ЧМ-22

На официальном сайте ФИФА была обнародована информация о выплатах клубам за выступления их игроков на чемпионате мира – 2022. Если говорить о России, то за счёт этих выплат свой бюджет пополнили шесть клубов. В сумме они получили от ФИФА 1 229 196 долларов.

Больше всех заработал «Зенит» - 476 343 доллара. Дальше идут «Динамо» (361 364), ЦСКА (159 693), «Рубин» (91 253), «Локомотив» (80 303) и «Краснодар» (60 227).

Напомним, что чемпионат мира – 2022 проходил в Катаре. Турнир выиграла национальная сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3.