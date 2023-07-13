Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Раджи Наингголана в «Спартак».

«Непонятно, с горы он идёт или в гору. Тот же Каряка мог играть в РПЛ гораздо дольше, чем он в итоге играл. Очень важно помнить о физиологическом паспорте футболиста. Гражданский паспорт и физиологический - это две большие разницы.

Также надо обращать внимание на внутреннюю мотивацию человека. Кто-то после завершения карьеры игрока хочет полежать и поспать, а кто-то сразу рвётся на тренерский мостик. Сёмин в 72 года привёл «Локо» к чемпионству, несмотря на возраст», - сказал Гаджиев.

В настоящий момент Наингголан находится в статусе свободного агента.