Семак рассказал, сможет ли Клаудиньо сыграть с ЦСКА

Участие бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в Суперкубке России против московского ЦСКА под вопросом. Об этом в беседе с клубной пресс-службой рассказал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Под вопросом - только Клаудиньо, остальные готовы сыграть. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть», - приводятся слова тренера в телеграм-канале клуба.

Напомним, что Клаудиньо травмировался во время одного из предсезонных спаррингов команды.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля на стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.