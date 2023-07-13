«Рубин» объявил о трансфере Абильдгора в Италию

Хавбек казанского «Рубина» Оливер Абильдгор стал футболистом «Комо». Об этом отрапортовала пресс-служба российского клуба. Согласно условиям трансфера, российский клуб получит право на компенсацию в случае следующей перепродажи игрока.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Оли», - говорится в публикации казанцев.

Абильдгор перешел в «Рубин» летом 2020 года. После завершения сезона-2021/2022 полузащитник принял решение приостановить выступления за казанскую команду. В общей сложности Оливер сыграл за российский клуб 62 поединка во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.