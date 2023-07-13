​В «Пари НН» ответили на вопрос об уходе Глушакова

По завершению сезона 2022/2023 полузащитник Денис Глушаков покинул «Пари НН». Равиль Измайлов, который занимает пост генерального директора нижегородского клуба, ответил на вопрос, предлагался ли 36-летнему Глушакову новый контракт.

«Не обсуждали [новый контракт] ни с его, ни с нашей стороны. Ни он, ни мы не были заинтересованы в продолжении сотрудничества», - сказал Измайлов, чьи слова приводит ТАСС.

Гендиректор «Пари НН» отметил, что клуб и Глушаков расстались в хороших отношениях.

Напомним, что Денис Глушаков выступал за «Пари НН» во второй части сезона 2022/2023. Команда сохранила прописку в Премьер-лиге через стыковые матчи.