​«Галатасараю» интересен игрок «Динамо»

«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику «Динамо» - в трансферных списках турецкого гранда оказался Саба Сазонов.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», «Галатасарай» пока не вступал в переговоры с «Динамо», но выходил на окружение 21-летнего игрока.

За первую команду «Динамо» Сазонов провёл 39 матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол – он расписался в воротах «Локомотива» в мае текущего года.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сазонова в 3 миллиона евро.

Добавим, что матчи первого тура нового чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля включительно.