«Фенербахче» отказался от Захаряна - названа причина

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривался в качестве потенциального новичка стамбульского «Фенербахче». Как информирует Fotospor, «бело-голубые» были готовы отпустить своего воспитанника в турецкий гранд, однако сделка сорвалась.

Всему виной стал польский хавбек московского клуба Себастиан Шиманьски. «Фенербахче» решил отказаться от переговоров по россиянину и сделал выбор в пользу представителя Польши.

Ранее было объявлено о переходе Шиманьски в турецкий гранд. Сумма трансфера составила десять миллионов евро.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны нидерландских «Аякса» и «Фейеноорда».