Колодин дал совет Захаряну, которого сватают в Европу

Экс-защитник сборной России и столичного «Динамо» Денис Колодин поделился мнением о возможном трансфере воспитанника «бело-голубых» Арсена Захаряна в Европу. Интерес к хавбеку проявляют нидерландские «Аякс» и «Фейеноорд».

«Нужно показывать себя здесь, Европа от него не убежит. Даже в нынешнее время. Я в 20 лет вообще не знал, куда бежать, выходил на поле перепуганным. Сейчас спрос больше», - приводятся слова Колодина на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Захарян сыграл 37 матчей в составе «Динамо», забил пять голов и отдал десять результативных передач. Срок контракта 20-летнего игрока с «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года.