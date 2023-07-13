«Краснодар» хочет купить игрока из Серии А

Немецкий защитник Корай Гюнтер, выступающий в чемпионате Италии за «Верону», может перебраться в Российскую премьер-лигу.

Согласно сведениям журналистов издания «РБ Спорт», в подписании легионера заинтересован «Краснодар». Представители «быков» вылетели в Италию для проведения переговоров. Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Гюнтер провел 24 поединка, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. В его пассиве четыре желтые карточки. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 3,5 миллиона евро.