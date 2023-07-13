Семак рассказал, что думает о ЦСКА

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем сопернике своей команды – столичном ЦСКА. Команды встретятся в матче за Суперкубок России 15 июля.

«У ЦСКА выстроенная структура, все сыгранны, и каждый футболист знает, что от него требуется. Команда стала второй в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в ближайший уик-энд в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне питерцы выиграли Премьер-лигу, а «армейцы» стали обладателями кубка страны.