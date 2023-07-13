Известный российский специалист Андрей Каряка в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

- Вы можете понять поступок Медины?

- В первую очередь за его трансфер заплатили деньги. Безусловно, переходы из ЦСКА в «Спартак» - большая редкость. Конечно, он хороший игрок. Клубы приняли такое решение. Перешёл и перешёл.

- Кто на ваш взгляд больше выиграл от этой ситуации?

- «Спартак». «Красно-белые» приобрели хорошего игрока, а «красно-синие» потеряли, пусть и получили за него деньги. Сезон покажет, кто получил больше выгоды.