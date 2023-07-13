Семак рассказал, как относится к трансферу Кузяева в «Гавр»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно перехода полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Это непростой вызов, но это была его мечта. Будем радоваться и переживать за него. Возможно, через год, проявив себя, он перейдет в более сильный клуб», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о трансфере Кузяева в «Гавр» было объявлено в среду, 12 июля. 30-летний российский футболист заключил с французским клубом двухлетний трудовой договор.

За «Зенит» он выступал с 2017 года. По завершении сезона-2022/2023 у Далера истек контракт с клубом.