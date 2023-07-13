Дуглас рассказал о настрое «Зенита» на матч с ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от поединка против московского ЦСКА за Суперкубок России.

«Максимально готов к игре. Нам хочется начать сезон с победы. Мы мотивированы, ведь на кону стоит первый трофей сезона. Хочется его завоевать», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матче между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок страны состоится в ближайший уик-энд. Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а ЦСКА выиграл кубок.