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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас рассказал о настрое «Зенита» на матч с ЦСКА

13 Июля 2023 • 11:55 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от поединка против московского ЦСКА за Суперкубок России.

«Максимально готов к игре. Нам хочется начать сезон с победы. Мы мотивированы, ведь на кону стоит первый трофей сезона. Хочется его завоевать», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матче между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок страны состоится в ближайший уик-энд. Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а ЦСКА выиграл кубок.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дуглас Сантос
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