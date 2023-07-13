Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход из ЦСКА в «Спартак» 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

- Когда мы собираемся с друзьями, которые достаточно грамотные в плане футбола люди, то мы смеёмся над всеми этими комментариями. Как Медина сейчас перейдёт в «Спартак», да как ему не стыдно, он же говорил, что никогда такого не будет… Вчера, значит, сказал, а сегодня отменил свои слова.

ЦСКА вот не возражает и не кричит по поводу Медины, зато остальные все так и норовят вставить свои фразы. Великие бывшие футболисты такое говорят, что на голову не натянешь. Будет от Медины польза его новой команде – значит, «Спартак» сделал правильно. Не будет – значит, «Спартак» потерял деньги, которые выплатил за Медину. Вот и всё.

Мы же говорим, что хотим развивать наш футбол. Тогда почему запрещаем футболистам переходить из одного клуба в другой? ЦСКА за Медину получил шесть миллионов евро. Гинер молодец. Я не знаю его как человека – не общался с ним, а руководитель он сильнейший, умеет выгодно продавать футболистов.