Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый приход бывшего крайнего защитника ЦСКА в «Зенит».

- История с Марио Фернандесом для меня тёмный лес. Кто-то с кем-то договаривался о джентльменском соглашении, футболист ушёл из команды, приостановил контракт, потом возобновил карьеру, был вариант вернуться в ЦСКА… Так сложно комментировать. Конечно, это своего рода резонанс. Хотя были уже раньше переходы из «Зенита» в «Спартак», из «Спартака» в «Зенит». Тот же Быстров так менял клубы. Да и в отношении Дзюбы болельщики этих команд до сих пор не успокаиваются. Ну а что касается легионеров, то они по-другому смотрят на эти дела и ставят во главу угла свои личные вопросы.