Семак высказался о ситуации с Венделом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с бразильским полузащитником Венделом, до сих пор не прибывшим в расположение «сине-бело-голубых».

«По Венделу ситуация не изменилась. Я не подписывал контракт и тонкостей не знаю, насколько мы его отпустили. Каждый игрок должен профессионально выполнять свои обязанности», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вендел пропускает предсезонную подготовку клуба. Он до сих пор находится в Бразилии.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 25 матчей в Премьер-лиге, забил восемь голов и сделал три ассиста.