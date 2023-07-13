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Ещё один московский клуб претендует на Наингголана

13 Июля 2023 • 11:22 Комментировать

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, поигравший в чемпионате Италии за миланский «Интер» и «Рому», пользуется спросом в Российской премьер-лиге.

По информации «Советского спорта», в трансфере 35-летнего свободного агента заинтересовано московское «Динамо». Раджа находится без клуба с 1 июля. Последним его местом работы был итальянский СПАЛ.

Ранее в прессе сообщалось, что интерес к Наингголану проявляет столичный «Спартак».

В минувшем сезоне полузащитник выступал за СПАЛ во втором дивизионе Италии. Хавбек принял участие в десяти встречах, забил гол, сделал два ассиста и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Раджа Наингголан трансферы футбола - лето 2023
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