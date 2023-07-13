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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с ЦСКА

13 Июля 2023 • 10:52 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий касательно предстоящего поединка за Суперкубок России.

«С ЦСКА будет интересная и крайне важная игра. Мы усиленно готовимся к матчу. Надеемся, все будет хорошо», - передает слова колумбийского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче за Суперкубок России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне питерцы стали чемпионами РПЛ, а «армейцы» выиграли кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Вильмар Барриос
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