Барриос рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с ЦСКА

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий касательно предстоящего поединка за Суперкубок России.

«С ЦСКА будет интересная и крайне важная игра. Мы усиленно готовимся к матчу. Надеемся, все будет хорошо», - передает слова колумбийского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче за Суперкубок России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне питерцы стали чемпионами РПЛ, а «армейцы» выиграли кубок страны.