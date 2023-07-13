«Фламенго» ждёт решения «Зенита» по Клаудиньо

Боссы бразильского «Фламенго» ждут решения петербургского «Зенита» относительно будущего полузащитника Клаудиньо, об этом рапортует Globo Esporte.

Как отмечает источник, подписание хавбека «сине-бело-голубых» является приоритетной целью «Фламенго» в это трансферное окно. Впрочем, официального предложения «красно-чёрные» пока не сделали.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Трудовое соглашение южноамериканца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года.