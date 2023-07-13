Пономарёв: «ЦСКА надо продать Карраскаля, он ничего из себя не представляет»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном уходе из «армейского» клуба колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Интерес к футболисту проявляет бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

«Его стоит отправить в аренду или продать. Парень сильно задурил, хотя начал активно. С такими игроками надо расставаться. Сейчас Хорхе ничего из себя не представляет», - передает слова Пономарева Betonmobile.ru.

В прошедшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 поединках ЦСКА во всех турнирах. Южноамериканец записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

Контракт Хорхе рассчитан до лета 2026 года, его ценник – семь миллионов евро.