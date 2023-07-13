В «Зените» назвали новый клуб вратаря Одоевского

Александр Медведев, занимающий пост гендиректора петербургского «Зенита», подтвердил уход из команды голкипера Даниила Одоевского. Ранее сообщалось, что игрок продолжит карьеру в Астрахани.

«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что Одоевский является воспитанником академии «Зенита». В минувшем сезоне голкипер принял участие в пяти поединках за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. Даниил пропустил один гол, а в четырех встречах отстоял на ноль.

Контракт вратаря с питерцами рассчитан до лета 2027 года.