«Зенит» назвал условие трансфера Вендела

Названо условие петербургского «Зенита» по возможному трансферу бразильского полузащитника Вендела. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Хулиан Нето, «сине-бело-голубые» готовы отпустить игрока лишь в южноамериканский клуб. Варианты в Европе не рассматриваются.

Напомним, что Вендел пропускает предсезонную подготовку команды. Хавбек до сих пор находится в Бразилии.

Полузащитник пополнил ряды петербургского коллектива осенью 2020 года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга». Трудовое соглашение Вендела с российским чемпионом рассчитано до 2027 года.