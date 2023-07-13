Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о готовящемся переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго».

- Сообщали, что «Зенит» получил предложение по Клаудиньо. Бразильцы предлагают 15 млн евро. Думаете, это достойная плата?

- Я не могу рассуждать о цене. Он точно важный игрок для команды. Непонятно, выиграет клуб от его трансфера, или нет. Когда Клаудиньо нет, игра «Зенита» выглядит совсем иначе. Даже если питерцы выручат за него хорошую сумму, надо будет искать нового футболиста на его позицию, а креативщиков в «Зените» как раз не хватает. У нас уже были примеры, когда из клуба уходила одновременно буквально пара спортсменов, и результаты сразу менялись не в лучшую сторону.