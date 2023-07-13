Кирьяков: «Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда»

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в один из нидерландских грандов. Интерес к игроку проявляют «Аякс» и «Фейеноорд».

«Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда». Голландская лига по силам Арсену. Да и надо уже Захаряну переходить в Европу, пора уже что-то менять», - передает слова Кирьякова Metaratings.ru.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро. Он играет за «бело-голубых» с 2021 года.