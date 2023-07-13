Агент Сафонов: «Не осуждаю Медину за переход в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Не вижу в его переходе ничего криминального. В своё время были переходы и из «Динамо» в «Спартак», и наоборот. Не осуждаю Медину за этот переход», - приводятся слова Сафонова на страницах издания «Татар-Информ».

Напомним, что о трансфере Медины в стан «красно-белых» было объявлено 10 июля. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В прошлом сезоне РПЛ Хесус провел 25 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач.