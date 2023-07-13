Агент Сафонов предсказал место «Рубина» в РПЛ

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах казанского «Рубина» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сезон всё покажет. На какое место может рассчитывать нынешний состав «Рубина»? Думаю, 10-12-е места. Чуть выше стыков», - передает слова агента издание «Татар-Информ».

Напомним, что в прошедшем сезоне казанская команда стала триумфатором первого дивизиона и завоевала прямую путевку в Премьер-лигу.

Чемпионом России в минувшем розыгрыше стал петербургский «Зенит». Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака. Серебряным призером Премьер-лиги стал московский ЦСКА, а топ-3 призеров замкнул «Спартак».