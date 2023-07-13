Эффект Бонгонда, или как «Спартак» покупает кота в мешке

За десять дней до стартовой игры в новом сезоне из стана московского «Спартака» пришла весть о подписании дорогого, но малоизвестного игрока. Полузащитник Тео Бонгонда из Конго стал ещё одним в стане «красно-белых», кто может пополнить список «не принятых» футбольным сообществом народной команды. Насколько удастся проявить себя представителю африканской страны и будет ли у него шанс как таковой? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых странных приобретениях в стане «Спартака», когда потраченные на покупку деньги себя не оправдали.

Игрок настроения

В какой-то степени приобретение Тео Бонгонда связано с неопределённой ситуацией с будущим Промеса в столичном клубе. Вернее ситуация определилась и не в пользу российского клуба. Селекционеры клуба-гранда РПЛ, конечно, присматривались, кто бы мог усилить позицию крайнего нападающего. Учитывая реалии, сегодня мало кто готов отправиться в Россию, которую уже второй сезон кряду блокируют УЕФА и ФИФА. Ситуация гораздо сложнее и неопределённее, чем, скажем, три года назад, когда пылала пандемия. И всё же весьма рискованно брать игрока, который в испанской Примере в составах «Сельты» и «Кадиса» провёл 109 игр и всего восемь раз значился в авторах забитых мячей. К тому же, судя по результатам, как и подобает южанину, конголезец весьма зависим от сиюминутного настроения. Всплеск игровой активности как стремительно и неожиданно вырастает (и здесь важно угадать с попаданием его в состав), так и внезапно исчезает и тает, быстрее, чем кусочек льда в сорокаградусное пекло.

Адаптация к стране и футболу

Учитывая, что 27-летний Тео Бонгонда Мбул’Офеко Батомбо (таково полное имя очередного новичка «красно-белых») до переезда в Россию последние 18 лет выступал в основном в Бельгии (13 сезонов, включая детские и молодёжные команды), ему будет весьма непросто адаптироваться в новой стране. Менталитет, культура, наличие соотечественников или близких по менталитету к нему других футболистов или людей из обслуживающего персонала – всё это вместе даст или же не даст состояться Тео в Российской премьер-лиге. Тем не менее за него всё-таки выложили 10 млн евро.

Чутье Абаскаля

В нынешнее межсезонье комплектование народной команды проходило при одном тренерском штабе. И здесь никакие оправдания, что приобретались игроки при одном, а играют при другом тренере(ах), во внимание не принимаются. Наставник «Спартака» во многом рассчитывает на интуицию. Шансы в очередной раз оказаться под огнём критики самой многочисленной болельщицкой армии у 34-летнего испанца велики. Ну ему не привыкать…

«Спартак» достаточно часто берёт игрока, которому не удаётся раскрыться в народной команде. Шамар Николсон резво начал в составе москвичей, но за полтора года забил только восемь мячей. Педро Рошла провёл в основной команде за пять лет только 12 матчей. При этом во второй команде он принял участие в 15 поединках. Гус Тил был куплен за 18 млн евро и должен быть стать новым Титовым. 24 матча за два года во всех турнирах и 2 забитых мяча, явно не тот результат, что ждали от игрока Нидерландов. Ниже представлен перечень футболистов «красно-белых», которые так и не смогли заявить о себе в стане десятикратного чемпиона России.

ФИО Амплуа Страна Клуб, год Стоимость, млн евро Шамар Николсон Нападающий Ямайка «Шарлеруа» (Бельгия), 2021 8 Педро Роша Нападающий Бразилия «Гремио» (Бразилия), 2017 12 Алекс Крал Полузащитник Чехия «Славия» (Прага), 2019 12 Гус Тил Полузащитник Нидерланды АЗ (Нидерланды), 2019 18 Софьян Ханни Полузащитник Алжир «Андерлехт» (Бельгия), 2018 8

Константин Лицин