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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эффект Бонгонда, или как «Спартак» покупает кота в мешке

13 Июля 2023 • 20:10 Комментировать

За десять дней до стартовой игры в новом сезоне из стана московского «Спартака» пришла весть о подписании дорогого, но малоизвестного игрока. Полузащитник Тео Бонгонда из Конго стал ещё одним в стане «красно-белых», кто может пополнить список «не принятых» футбольным сообществом народной команды. Насколько удастся проявить себя представителю африканской страны и будет ли у него шанс как таковой? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых странных приобретениях в стане «Спартака», когда потраченные на покупку деньги себя не оправдали.

Игрок настроения

В какой-то степени приобретение Тео Бонгонда связано с неопределённой ситуацией с будущим Промеса в столичном клубе. Вернее ситуация определилась и не в пользу российского клуба. Селекционеры клуба-гранда РПЛ, конечно, присматривались, кто бы мог усилить позицию крайнего нападающего. Учитывая реалии, сегодня мало кто готов отправиться в Россию, которую уже второй сезон кряду блокируют УЕФА и ФИФА. Ситуация гораздо сложнее и неопределённее, чем, скажем, три года назад, когда пылала пандемия. И всё же весьма рискованно брать игрока, который в испанской Примере в составах «Сельты» и «Кадиса» провёл 109 игр и всего восемь раз значился в авторах забитых мячей. К тому же, судя по результатам, как и подобает южанину, конголезец весьма зависим от сиюминутного настроения. Всплеск игровой активности как стремительно и неожиданно вырастает (и здесь важно угадать с попаданием его в состав), так и внезапно исчезает и тает, быстрее, чем кусочек льда в сорокаградусное пекло.

Адаптация к стране и футболу

Учитывая, что 27-летний Тео Бонгонда Мбул’Офеко Батомбо (таково полное имя очередного новичка «красно-белых») до переезда в Россию последние 18 лет выступал в основном в Бельгии (13 сезонов, включая детские и молодёжные команды), ему будет весьма непросто адаптироваться в новой стране. Менталитет, культура, наличие соотечественников или близких по менталитету к нему других футболистов или людей из обслуживающего персонала – всё это вместе даст или же не даст состояться Тео в Российской премьер-лиге. Тем не менее за него всё-таки выложили 10 млн евро.

Чутье Абаскаля

В нынешнее межсезонье комплектование народной команды проходило при одном тренерском штабе. И здесь никакие оправдания, что приобретались игроки при одном, а играют при другом тренере(ах), во внимание не принимаются. Наставник «Спартака» во многом рассчитывает на интуицию. Шансы в очередной раз оказаться под огнём критики самой многочисленной болельщицкой армии у 34-летнего испанца велики. Ну ему не привыкать…

«Спартак» достаточно часто берёт игрока, которому не удаётся раскрыться в народной команде. Шамар Николсон резво начал в составе москвичей, но за полтора года забил только восемь мячей. Педро Рошла провёл в основной команде за пять лет только 12 матчей. При этом во второй команде он принял участие в 15 поединках. Гус Тил был куплен за 18 млн евро и должен быть стать новым Титовым. 24 матча за два года во всех турнирах и 2 забитых мяча, явно не тот результат, что ждали от игрока Нидерландов. Ниже представлен перечень футболистов «красно-белых», которые так и не смогли заявить о себе в стане десятикратного чемпиона России.

ФИО
Амплуа
Страна
Клуб, год
Стоимость, млн евро
Шамар НиколсонНападающийЯмайка

«Шарлеруа»

(Бельгия), 2021

8
Педро РошаНападающийБразилия

«Гремио»

(Бразилия), 2017

12
Алекс КралПолузащитникЧехия

«Славия»

(Прага), 2019

12
Гус ТилПолузащитникНидерланды

АЗ

(Нидерланды), 2019

18
Софьян ХанниПолузащитникАлжир

«Андерлехт»

(Бельгия), 2018

8

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Софьян Ханни Педро Роша Шамар Николсон Гильермо Абаскаль
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