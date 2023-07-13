Вендел до сих пор остаётся в Бразилии

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел, пропустивший старт предсезонной подготовки «сине-бело-голубых», пока что остается в Бразилии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабио Алейшо. Он задержался на родине из-за смерти родственника.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Вендел уже на пути в Санкт-Петербург.

Трудовое соглашение полузащитника с петербургским клубом рассчитано до середины 2027 года. В стане «сине-бело-голубых» готовы рассмотреть вариант с арендой Вендела.

В прошлом сезоне чемпионата России бразилец провел 25 поединков, забил восемь голов и отдал три ассиста.