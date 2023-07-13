Канищев: «Фернандес в «Зенит» - очень странный трансфер»

Бывший футболист Александр Канищев поделился мнением о назревающем переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Не знаю, зачем «Зениту» Фернандес, не очень понимаю. Как минимум это очень странный трансфер. Трансфер Фернандеса - не про футбол, а про что-то другое», - передает слова Канищева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Фернандес проходит медицинский осмотр в петербургском клубе. Ранее в чемпионате России 32-летний натурализованный бразилец выступал за московский ЦСКА. Марио защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год. По окончании сезона-2021/2022 он покинул ЦСКА.