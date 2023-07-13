Радимов высказал мнение об уходе Кузяева из «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев провёл пять блестящих сезонов, пять раз стал чемпионом. Думаю, он отдал всё, что можно, и волен сам распоряжаться своей судьбой. Его можно только поблагодарить», - передает слова Владислава издание Metaratings.ru.

Далер заключил с «Гавром» двухлетнее трудовое соглашение. Команда в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе Франции.

В прошлой кампании Кузяев провел 26 поединков в Российской премьер-лиге, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.