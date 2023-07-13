Заварзин оценил переход Бонгонда в «Спартак»

Юрий Заварзин, бывший гендиректор московского «Спартака», высказал свое мнение по переходу полузащитника Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Раз Абаскаль хочет этих игроков, значит, всё верно. Переход Бонгонда - нормальный трансфер. Однако «Кадис» не такая мощная команда. То вылетает, то возвращается», - передает слова Заварзина «Матч ТВ».

Бонгонда присоединился к «Спартаку» в среду, 12 июля. Контракт полузащитника с «народной командой» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании конголезец забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.