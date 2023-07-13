Ловчев оценил перспективы Медины в «Спартаке»

Эксперт Евгений Ловчев, который в бытность футболистом выступал за сборную СССР и столичный «Спартак», поделился мнением о новичке «красно-белых» - парагвайском полузащитнике Хесусе Медине, перешедшем из ЦСКА.

«Медина - адаптированный к российскому чемпионату игрок. Не выдающийся, но игрок неплохого уровня, и он без сомнения впишется в спартаковский футбол», - передает слова эксперт Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Медина провел в составе ЦСКА 25 поединков. 26-летний полузащитник стал автором восьми забитых мячей и семи результативных передач.