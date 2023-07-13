Ловчев отреагировал на трансфер Бонгонда в «Спартак»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартак», а в настоящий момент футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился мнением о подписании атакующего полузащитника Тео Бонгонда.

«Хорошие игроки всегда нужны в команду. По Бонгонда трудно сказать. Я не знаю, что это за игрок», - приводит слова Ловчева Metaratings.ru.

Напомним, что 27-летний африканский полузащитник пополнил ряды «красно-белых» в среду, 12 июля. С ним было подписано трехлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне Бонгонда выступал в чемпионате Испании за «Кадис». Он записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.