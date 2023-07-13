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Хаджи рассказал, кто инициировал трансфер Бонгонда в «Спартак»

13 Июля 2023 • 07:27 Комментировать

Экс-сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о переходе полузащитника Тео Бонгонда в стан «красно-белых». Предыдущим его клубом был испанский «Кадис».

«Наверное, показали записи с его играми Абаскалю, он дал добро на трансфер. Последнее слово по поводу подписания игрока именно за тренером. Посмотрим, как Бонгонда будет играть», - приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Конголезский футболист заключил со «Спартаком» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. Сумма сделки составила семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Тео забил четыре гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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