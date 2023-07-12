Кафанов: Сафонов — самый талантливый вратарь, кого я тренировал

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех — Матвей самый талантливый. Да, нет стабильности, но очень много игр в этом году он провёл ярко», — заявил специалист, чьи слова приводит издание Sport24. По его мнению, именно Сафонов способен продолжить свою карьеру в топ-клубе Европы.

Напомним, что Матвей Сафонов выступает за «быков» с 2017 года, проведя также 9 матчей в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего вратаря в 16 миллионов евро.