Орещук: «Шиманьски позволил «Динамо» заработать на себе, это достойно уважения»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил переход Себастиана Шиманьски в «Фенербахче». Сделка между «бело-голубыми» и стамбульским грандом официально подтвердилась в среду вечером.

«Хороший трансфер, так как то, как поступил Себа по отношению к бывшему клубу – достойно уважения. Во-первых, остался и помог «Динамо» завоевать бронзу и попасть в финал Кубка России в позапрошлом сезоне, затем ушел в аренду, а не приостанавливал контракт, а после - позволил клубу заработать на себе», - цитирует Орещука портал телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Шиманьски стал чемпионом Нидерландов в роттердамского «Фейеноорда».

По оценке Transfermarkt, компенсация «Динамо» от «Фенербахче» за игрока составила 9,75 млн евро.

Шиманьски перешёл из «Динамо» в «Фенербахче»