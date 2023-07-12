Кафанов назвал тройку лучших вратарей в истории отечественного футбола

Тренер вратарей российской национальной команды и «Ростова» Виталий Кафанов назвал тройку сильнейших голкиперов отечественного футбола.

«В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. По его мнению, именно эти вратари являются лучшими представителями отечественной школы.

Напомним, что Лев Яшин является единственным вратарём, взявшим «Золотой мяч», а Ринат Дасаев стал единственным россиянином, вошедшим в список FIFA 100.