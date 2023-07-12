Кварацхелия, Мудрик и Зинченко – самые дорогие футболисты с постсоветского пространства в мире

Авторитетный портал Transfermarkt собрал в единый рейтинг всех действующих игроков из стран бывшего СССР и назвал самых дорогостоящих.

На первом месте – звезда чемпионского «Наполи» Хвича Кварацхелия. Портал оценивает вингера в 85 млн евро. На втором месте – зимний новичок «Челси», украинский полузащитник Михаил Мудрик - его портал оценивает в 50 млн. Замыкает тройку универсальный защитник лондонского «Арсенала», украинец Александр Зинченко – 42 млн евро.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин – на четвёртом месте. Портал оценивает 27-летнего футболиста в 28 млн евро. На пятом месте расположились голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко – обоих игроков оценивают в 25 млн евро.

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