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Кварацхелия, Мудрик и Зинченко – самые дорогие футболисты с постсоветского пространства в мире

12 Июля 2023 • 22:08 Комментировать

Авторитетный портал Transfermarkt собрал в единый рейтинг всех действующих игроков из стран бывшего СССР и назвал самых дорогостоящих.

На первом месте – звезда чемпионского «Наполи» Хвича Кварацхелия. Портал оценивает вингера в 85 млн евро. На втором месте – зимний новичок «Челси», украинский полузащитник Михаил Мудрик - его портал оценивает в 50 млн. Замыкает тройку универсальный защитник лондонского «Арсенала», украинец Александр Зинченко – 42 млн евро.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин – на четвёртом месте. Портал оценивает 27-летнего футболиста в 28 млн евро. На пятом месте расположились голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко – обоих игроков оценивают в 25 млн евро. 

Каннаваро: «Кварацхелия ещё будет прибавлять»

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Александр Зинченко Хвича Кварацхелия Виталий Миколенко Георгий Мамардашвили Михаил Мудрик
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