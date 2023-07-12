Алексей Попов – о Дзагоеве: «Постоянные травмы небезопасны и для команды, и для игрока»

Бывший лидер пермского «Амкара» Алексей Попов оценил окончательное решение казанского «Рубина» не продлевать контракт с 33-летний российским полузащитником Аланом Дзагоевым. Экс-звезда ЦСКА, напомним, провёл в Казани минувший сезон.

«Постоянные травмы – это очень небезопасно для «Рубина», ну и для самого Дзагоева. Ему бы полечиться и, возможно, ещё бы лет десять поиграл спокойно. Но каждый сам решает свою судьбу», - цитирует Попова Metaratings.

Теперь Дзагоев, напомним, является свободным агентом. Ранее президент махачкалинского «Динамо» из Первой лиги Гаджи Гаджиев заявил, что был бы не против видеть Алана в своей команде.