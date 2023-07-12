Хохлов: «Мы почти завершили летнюю селекцию»

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, что его клуб практически завершил летнюю селекцию. Максимум в клуб придёт ещё один новичок.

«Мы уже укрепили все позиции, которые хотели. Возможно, ещё одного игрока на усиление подпишем, но мы укомплектованы – работа на трансферном рынке выполнена», - рассказал специалист в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» в минувшем сезоне финишировал лишь на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Сезоном ранее южане под руководством Владимира Федотова завоевали серебряные медали РПЛ.

Ранее Хохлов рассказал об адаптации в команде нового форварда – Ивана Игнатьева.