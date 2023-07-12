В «Рубине» прокомментировали возможный трансфер Сутормина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«На данный момент трансфер никак не реализовывается. По трансферам мы можем говорить только по факту», — заявил функционер Sport24.

Стоит отметить, что ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало об интересе к 29-летнему футболисту со стороны ЦСКА.

В прошедшей кампании Сутормин появился на поле в 14 матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,8 млн евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» стал победителем Первой лиги и вернулся в РПЛ.