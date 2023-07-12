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​В Госдуме высказались о возможном возвращении пива на стадионы

12 Июля 2023 • 21:25 Комментировать (3)

Дмитрий Свищёв, который возглавляет комитет Госдумы по физической культуре и спорту, дал комментарий по поводу возможного возвращения продажи пива на стадионах в России.

«Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию», - сказал Свищёв, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года.

Матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно. Действующим чемпионом страны является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Пиво Дмитрий Свищёв
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Баден
12 Июля 2023 в 21:50
А по обнулению, закон приняли на 4 - 6 дней..... А по пенсионной реформе - столько же..
А по правкам в конституцию? Да ещё быстрее...... ))))))))))))
TEREX
12 Июля 2023 в 21:59
ну ты даёш..)) сравнил.. дык тут жы сафсем другоя..)) энта жы пива..энта тибе ни тяп ляп..)) тута фсё далжно быть суръёзна..))
CERG
12 Июля 2023 в 22:13
Ха ха)))
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