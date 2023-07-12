​В Госдуме высказались о возможном возвращении пива на стадионы

Дмитрий Свищёв, который возглавляет комитет Госдумы по физической культуре и спорту, дал комментарий по поводу возможного возвращения продажи пива на стадионах в России.

«Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию», - сказал Свищёв, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года.

Матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно. Действующим чемпионом страны является «Зенит».