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Кафанов рассказал, в чём прибавил Карпин благодаря работе в сборной России

12 Июля 2023 • 21:19 Комментировать
Ростов
...
Факел
23.07 20:00

Тренер вратарей Виталий Кафанов высказался о прогрессе наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов», он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график», — приводит слова Кафанова Sport24.

По мнению специалиста, Карпин очень прибавил в плане тактики и прошлый сезон это показал, когда тренер смог сделать со средними футболистами боеспособный коллектив.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2022/23 «Ростов» занял четвертое место, отстав от призовой третьей позиции на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Виталий Кафанов
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