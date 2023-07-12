Кафанов рассказал, в чём прибавил Карпин благодаря работе в сборной России

Тренер вратарей Виталий Кафанов высказался о прогрессе наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов», он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график», — приводит слова Кафанова Sport24.

По мнению специалиста, Карпин очень прибавил в плане тактики и прошлый сезон это показал, когда тренер смог сделать со средними футболистами боеспособный коллектив.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2022/23 «Ростов» занял четвертое место, отстав от призовой третьей позиции на одно очко.