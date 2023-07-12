Жоаозиньо может оказаться в Первой лиге

Ветеран Российской премьер-лиги Жоаозиньо не исключил, что может продолжить свою карьеру в Первой лиге.

«Посмотрим, все зависит от конкретного предложения. Но самое главное, чтобы я играл», - цитирует полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний Жоаозиньо уже 12 лет выступает в России. Всего в его карьере были три российских клуба – «Краснодар», столичное «Динамо» и «Сочи». Состав южан Жоаозиньо покинул по окончании сезона-2022/23 – с тех пор он находится в статусе свободного агента.

Отметим, что у Жоаозиньо есть не только бразильское, но и российское гражданство.

Жоаозиньо: «Пока конкретных предложений у меня нет»