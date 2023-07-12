Полузащитник Себастиан Шиманьски покинул московское «Динамо» и присоединился к «Фенербахче». Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Мы благодарим Себу за яркий период, проведенный в «Динамо», и большой вклад в завоевание бронзовых медалей сезона-2021/22! Желаем ему успеха в новом клубе!» — написала пресс-служба столичной команды.

24-летний хавбек выступал за «Динамо» с 2019 года. За это время он провел 86 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и стал автором 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что трансфер Шиманьски обойдется турецкой команде в 9,75 млн евро без учета бонусов. Отмечалось, что сумма может вырасти до 14 млн евро.